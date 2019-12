Assalto al market Crai di Valliera, preso il bandito e parte della refurtiva

ADRIA - Assalta il supermercato Crai di Valliera, bandito acciuffato in tempi record dalla Polizia. A finire nei guai, con una denuncia per furto aggravato, è un quarantenne di origini siciliane residente in provincia di Ferrara che ieri mattina, intorno alle 10,15, con il volto travisato da un passamontagna si è presentato al market Crai di Valliera, impossessandosi del contante presente nel registratore di cassa.



La titolare della rivendita, terrorizzata, si è rifugiata nei locali sul retro. L'uomo non le avrebbe rivolto alcuna minaccia, ma il fatto di trovarsi di fronte a una persona con il passamontagna calato sul viso ha terrorizzato la donna. Una volta uscita dal rerto, ha allertato la Polizia, intervenuta dopo pochi minuti. Per l'identificazione dell'uomo sono state determinanti le riprese del sistema interno di videosorveglianza e le testimonianze di alcune persone che hanno memorizzato il modello d'auto utilizzata dal bandito, compresi i numeri di targa.



