​Adria. Installato un nuovo autovelox: ecco dove si trova

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA (ROVIGO) - Il Grande Fratello arriva sulla strada regionale 516 Piovese, Adria-Cavarzere. Palazzo Tassoni sta cantierando in queste ore i nuovi occhi elettronici pronti castigare gli automobilisti con il piede pesante ed a far felici le casse del Comune. Si tratta di due rilevatori di velocità, con comando remoto. Si conclude così il lungo iter partito nel giugno 2017 che si è sbloccato solo il 25 luglio dopo un lungo ed estenuante tira e molla, una vera e propria guerra per i proventi, con tanto di minacce di...