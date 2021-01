Donna 39enne tenta di accoltellare il compagno: condannata a 4 anni

ADRIA Una donna di 39 anni marocchina, Fatiha Badrane, oggi è stata condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione per tentato omicidio. Ad Adria l'1 aprile 2020 aveva accoltellato più volte all'addome ed al volto il compagno e convivente, un 46enne suo connazionale. L'allarme era stato lanciato dai loro vicini di casa, preoccupati dai rumori di un litigio. L'uomo ferito era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo ma non è mai stato in pericolo di vita. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato.

