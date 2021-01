​Scuola, i genitori scrivono a Zaia: «Ripartire il primo febbraio, senza proroghe»

«Primaria attenzione alla salute e massimo sforzo per la scuola»: è quanto viene chiesto in una lettera indirizzata al Presidente del Veneto Luca Zaia da 900 genitori e 11 istituti superiori della regione. Nel dirsi «ben consapevoli della necessità di tutela della salute collettiva e della delicatezza del momento», i firmatari dell'appello sottolineano che «è importante venga attuato un piano di graduale ripartenza della didattica in presenza dal primo febbraio 2021, non prorogabile, anche minimale nelle fasi iniziali, coordinando tutti gli attori in gioco, garantendo come citato nell'ordinanza la rimodulazione degli orari e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Evitando che «l'oggettiva incertezza dei numeri della pandemia in Veneto comporti ulteriori rinvii».

