Zaia: «In arrivo una legge anti-ascensore. Se lo eviti vivi di più»

di Alda Vanzan

Luca Zaia ieri mattina era all'inaugurazione dell'ultimo miglio della pista ciclopedonale Treviso-Ostiglia. Con i giornalisti ha parlato di tutto. Dell'autonomia: «Anche il ministro Tria ha detto che si deve andare avanti». Del Governo gialloverde che traballa: «Non tifo affatto perché se ne vada a casa». Dell'Iva: «Non dev'essere aumentata, punto e basta». Delle grandi opere: «Servono tutte». Dell'operazione scuole sicure: «Troverà il consenso di tante famiglie». Senonché, dal palco, guardando il direttore dell'Ulss 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, ecco che ha tirato in ballo gli ascensori. Annunciando che sta preparando una nuova legge per disincentivarne l'uso.«Non posso farlo. Però posso rendere obbligatorio l'invito a non usarli».«Con una leggina. Anzi, basta una norma. Potremmo inserirla nel prossimo Collegato alla legge di Stabilità».«Per dire che gli ascensori è meglio non usarli. Per dire che se non si usano sta meglio il cuore. Sta meglio il corpo. È come con le sigarette».«Ma evitare gli ascensori e prendere le scale fa bene alla salute. Il messaggio che intendo far passare è questo: l'ascensore? se lo eviti stai meglio, se lo eviti vivi di più. È la stessa filosofia delle scritte sui pacchetti di sigarette: il fumo uccide. Lì si informa del male che provoca il fumo. Io intendo informare del bene che fa farsi le scale a piedi. Si diminuisce la spesa sanitaria e si migliora la vita».«Sì, serve una legge per rendere obbligatorio nei luoghi pubblici l'invito a non usare gli ascensori. Ovviamente per chi può permettersi di fare le scale. Penso a un cartello con una frase o una grafica».«È da un pezzo che ci penso. Fa parte degli stili di vita: una corretta alimentazione, un po' di esercizio fisico. Non serve tanto».«Quello di Palazzo Balbi non so neanche come sia fatto».«Quando c'è stato il sopralluogo del Cio per le Olimpiadi a Milano c'era un appuntamento alla Terrazza Martini. Quattordicesimo piano. Tutti hanno preso l'ascensore, io sono andato a piedi».«È questione di abitudine. Come con i parcheggi. Gli sportivi non parcheggiano mai vicino al luogo dove devono andare, lasciano l'auto più lontano. Così camminano di più. È un cambiamento culturale».Alda Vanzan