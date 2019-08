Crisi del governo giallo-verde, Zaia: «E' la fine di un'agonia»

«La fine di questa esperienza governativa è la fine di un'agonia. Purtroppo è così. Ci abbiamo creduto fino in fondo, ma alla fine dobbiamo guardare i dati concreti, che son quelli che la politica dei no a tutto non ci fa governare». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia. «Lo posso dire da Governatore visto e considerato che questi non li ho sentiti sulla Pedemontana, li abbiamo sentiti di recente sulla partita della Tav, e poi alla fine quel che è accaduto con l'Autonomia».



«Stiamo ancora attendendo - prosegue Zaia - una risposta come Veneti per l'autonomia, e nonostante siano passati 660 giorni dal referendum è ancora un nulla di fatto. Si chiuda questa esperienza, la si chiuda subito, e si vada subito a votare. Questa è l'unica cosa che serve ai cittadini, di avere in governo forte, eletto, che esca dalle urne, e che presenti un programma che sia utile a uscire dalla crisi ma anche a fare le molte cose che vogliamo fare».

