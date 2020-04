Coronavirus Veneto, Luca Zaia in diretta oggi: «5 milioni dalla Banca d'Italia. Normalizzazione degli ospedali dopo Pasqua. Sperimentazione con l'ozono» Diretta

Coronavirus Veneto, Luca Zaia, la DIRETTA di oggi, 7 aprile 2020. Cosa ha detto il governatore e cosa sta succedendo in Veneto. 153mila tamponi fatti, tra oggi e domani parte la macchina super performante per processare i test, unica in Italia, fa da sola 9mila tamponi. E i contagiati riscontrati nei dati ufficiali sono la conseguenza di questi risultati. Calano i pazienti in terapia intensiva, merito anche delle restrizioni rispettate, dei veneti: il virus va in giro e cerca un ospite da contagiare, "dove xei?", si chiede. Buona notizia: 83 bambini sono nati in Veneto.

Le principali tematiche affrontate oggi:

Terapia con l'Ozono

Aiuti da Roma ma a una condizione

Ritorno alla normalità negli ospedali

Mega donazione dalla Banca d'Italia

Riaperture? Ragazzi in prima linea

Il bollettino di oggi

Crescono i casi i positivi al Sars-Covid2 e i dimessi in Veneto, diminuiscono le morti. Stamane i positivi sono 11.925, 227 in più della rilevazione di ieri. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. Calano i malati in terapia intensiva che sono 297, 19 in meno. I decessi sono 9, dato che porta a 634 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.579 (2 in più). I casi attualmente positivi sono 10.203, quelli dei negativizzati virologici 1.027... (LEGGI TUTTO)

Nuova ordinanza per i trasporti, mascherine e guanti obbligatori

Ho firmato oggi una nuova ordinanza con la quale detto ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate con le precedenti ordinanze. Con questa ordinanza abbiamo voluto uniformare in tutto il territorio regionale l’uso di mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto, sia su gomma che su acqua. Queste disposizioni, che entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi, mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore, che stanno svolgendo in questo momento delicato di emergenza sanitaria un importante servizio.

Coronavirus, la frenata è costante. E gli ospedali respirano

Covid Veneto, Zaia: sperimentazione ozono

Il governatore del Veneto Luca Zaia parla ogni giorno ai cittadini in diretta Facebook, ecco i temi affrontati oggi.

Donazioni

Ringrazio ancora tutti quelli che donano, anche pochissimo, sono aiuti importanti. Abbiamo 5 milioni di euro dalla Banca d'Italia, donate al Veneto. Da Wawei 250 tra tablet, smartphone e sim per i pazienti Covid. La fondazione onlus Elios di Bassano ha versato oltre 334mila euro in materiale e altrettanti in donazioni. 27.781 donatori in totale.

Normalizzazione degli ospedali

Andiamo verso un piano di allentamento degli ospedali per dopo Pasqua. Noi non disarmeremo le terapie intensive. Dolo, Schiavonia, Santorso e Vittorio Veneto, Villafranca, dopo la pausa pasquale daremo le prime indicazioni. Vedo uforia in Veneto, ma non abbassiamo la guardia.



Coronavirus, sperimentazione dell'ozono

«Proveremo se Aifa autorizzerà, l'ozono per il trattamento dei pazienti». L'agenzia del farmaco approva l'uso del Ruxolitinib, Zaia precisa: «Quello che possiamo sperimentare, come sempre, lo sperimenteremo»

Riaperture? I ragazzi saranno i primi a uscire

Se ci sarà un'uscita graduale i ragazzi saranno i primi che dovranno poter uscire, ma per adesso è fondamentale che restino a casa. Grazie al mondo della scuola perché i ragazzi fanno sessioni anche di 5 ore al giorno di lezione.



Aiuti dal governo: Zaia, solo a chi paga le fatture

Dobbiamo essere pronti e reattivi come la Germania, non possiamo essere i parenti poveri dell'Europa, dove è in questo momento? Comunque devo vedere il provvedimento, inoltre occorre che paghino conti, le fatture a fornitori e lavoratori, perché tutti avanzano soldi da tutti in questi due mesi. La clausola deve essere obbligatoria: il finanziamento salta se non si è buoni pagatori. Abbiamo moltissime segnalazioni di aziende e artigiani che si sentono dire: ti pago solo il 40% della fattura. Per Zaia gli aiuti devono riguardare anche il mondo dell'informazione.

