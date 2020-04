Coronavirus Veneto, Zaia in diretta oggi: «Bisogna pensare a un provvedimento per il dopo Pasqua. Riapertura? Ecco come sarà. Pasqua e Pasquetta? Proporrò una data per festeggiare "in differita&q

Coronavirus Veneto, Luca Zaia, la DIRETTA di oggi, 6 aprile 2020. Cosa ha detto il governatore e cosa sta succedendo in Veneto. «Siamo a 150mila tamponi fatti, da mercoledì aumentiamo la capacità di farne, siamo gli unici in Italia ad averla e da sola fa 9mila tampoi al giorno. E stiamo diventando autonomi con i reagenti e stiamo diventando autonomi con i tamponi made in Veneto, ovviamente l'aumento dei positivi è direttamente proporzionale al numero dei tamponi processati».

Veneti, senso civico straordinario

«I veneti mi stanno emozionando: hanno un senso civico straordinario, sono loro la vera arma contro il virus. Ho appena fatto Marghera-Conegliano, circa 60 chilometri, e non ho incrociato una sola macchina, a parte una pattuglia di carabinieri che mi ha fermato per un controllo». Lo dice il governatore della Regione Veneto Luca Zaia intervistato dal quotidiano Libero. «Da un mese e mezzo - racconta Zaia - praticamente, vivo nella sede della Protezione Civile. Dormo 4 ore, come ai tempi dell'università, alle 7 prendo l'auto, arrivo a Mestre, mi collego coi vertici nazionali, riunisco gli assessori alla Sanità Lanzarin e alla Protezione Civile Bottacin, e ci mettiamo al lavoro con l'unità di crisi. Torno a casa verso le 11 di sera». «Tutti fanno un lavoro straordinario. Durante il giorno - rivela il governatore del Veneto - non riusciamo a mangiare niente, se non patatine. Oggi non ce l'ho più fatta e ho portato un salame e un pò di vino».

Test sierologici al via in Veneto



Tamponi a tappeto: la strategia del Veneto

«Abbiamo puntato sui tamponi a tappeto, e per questo ho ricevuto parecchie critiche. Ne abbiamo fatti circa 150mila. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma per ora siamo riusciti a contenere l'epidemia. Senza un intervento tempestivo saremmo qui a parlare di una situazione ancora più pesante». Così, il governatore della Regione Veneto Zaia, spiega la strategia usata dalla Regione per combattere il Covid - 19. «Ho chiesto - racconta Zaia ripercorrendo le tappe del contagio iniziato il 21 febbraio a Vo' Euganeo - di sottoporre al tampone tutti i cittadini di Vò, più di 3mila persone: i positivi erano 66 di cui 55 asintomatici. Se non li avessimo isolati subito e disposto la quarantena dell'intero paese sarebbe stata una catastrofe». «Fortunatamente - afferma - eravamo già preparati, il nostro dipartimento di prevenzione aveva predisposto il piano in caso d'emergenza. »Al termine dell'isolamento l'Università di Padova ci ha proposto di fare di nuovo il test a tutti i residenti: i positivi, alla fine - dice Zaia - erano solo 6. I tamponi sono essenziali e da questa settimana ne faremo ancora di più dato che è arrivato un nuovo macchinario dato in dotazione al laboratorio del professor Crisanti: in totale riusciremo a produrre 15mila test al giorno«. E sulla flessione dei contagi precisa: »C'è una flessione che però è prematuro definire un trend. In ogni caso siamo in vantaggio di una decina di giorni sul modello: è il risultato del rispetto delle restrizioni». «Che sia chiaro - sottolinea Zaia - io tifo perché ci siano le condizioni per ripartire, ovviamente in modo graduale, ma dovrà essere la comunità scientifica a dirci se si può. Comunque va trovato un equilibrio, perché seguendo la linea ortodossa dovremmo rimanere a casa per un anno».

Il bollettino di oggi

Covid-19, contagio e vittime di oggi, 6 aprile 2020 in Veneto. I casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto sono stamane 11.588, 181 in più della rilevazione di ieri sera. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. Calano i malati in terapia intensiva che sono 322, 5 in meno. I decessi sono 10, dato che porta a 609 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.602 (17 in più). I casi attualmente positivi sono 9.943, quelli dei negativizzati virologici 983... (LEGGI TUTTO)



Coronavirus Veneto, cosa ha detto Zaia

Contagio e vittime in veneto: Luca Zaia in diretta sul Facebook: cosa ha detto oggi 6 apirile 2020 il presidente della Regione.

Morta una delle donne più anziane del Veneto

«Mi è giunta notizia del decesso di una donna di 107 anni di Farra di Soligo, una delle donne più anziane del Veneto».

Provvedimenti per il dopo Pasqua: va fatto

«Ho sentito il ministro Speranza e il presidente Bonaccini. Spero si possa lavorare insieme, c'è la disponibilità di tutte le Regioni nell'ottica di capire che ordinanze e Dpcm scadono alle ore 24.00 del giorno di Pasquetta». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Due le alternative - ha aggiunto -: si costruisce un provvedimento successivo, di qualsiasi tipo sia, o per sbloccare o per fare altre regole. Per tramite del nostro coordinatore Bonaccini abbiamo dato la disponibilità a lavorare». «Ci vuole un provvedimento per stabilire nuove regole, abbiamo una settimana va costruito subito, altrimenti si arriva all'ultimo minuto. Per noi veneti questa è al settimana definitiva, avete visto le terapie intensive sono diminuite di altre otto unità, stiamo ospitando da qualche giorno anche pazienti da fuori».

Pasqua e Pasquetta: vietata l'aggregazione

Io sono qua a Pasqua e Pasquetta, l'ordinanza vieta ogni forma di aggregazione, pubblica o privata, se volete fare un lavoro di squadra per salvare la vita ai veneti, dovete stare isolati: propongo la Pasqua e Pasquetta in differita come pranzi e scampagnate, non come rito religioso, sia chiaro.



Coronavirus, riaperture: cosa succedera'

Dobbiamo partire dai dati epidemiologici e dalle indicazioni del mondo della Sanità, io vorrei aver già riaperto ma non possiamo permetterci il rischio di ricadute. Immagino che avremo sempre una fase di transizione prima di arrivare a regime, con ospedali di riferimento, guardia alta e attività che gradualmente tornano alla normalità, e attenzioni particolari per alcune fasce di età. Quello che fa paura sono le fonti di aggregazione.

Cosa succede quando si riapre?

​«Nel momenti in cui si apre cosa accadrà con il virus? Il virus c'è, non è scomparso. Questa settimana può riportarci nell'oblio o portarci veros la riapertura».



Donazioni: si va verso i 30 milioni di euro

«Stiamo andando verso i 30 milioni di euro. C'è un grosso donatore, calcolo anche questo, che desidera versare 7milioni di euro».

Il 15 aprile abbiamo una scadenza

«Stiamo pensando a una riscrittura dell'ordinanza sugli ospedali, nella speranza di revocarla. Ai direttori generali ho chiesto di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza per Schiavonia e Santorso, sono pazienti strategici dedicati al Covid, am in un'ottica di convivenza graduale devono tornare alla vita normale».

Richiamo in servizio dei medici in pensione

Ora è stata autorizzata la assunzione a tempo indeterminato dei medici che erano in pensione, noi vorremmo mantenere questo metodo, a noi i medici non bastano mai e non perché non vogliamo assumere, perché non ci sono.

