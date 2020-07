Election day il 20 e 21 settembre, Zaia firma il decreto

VENEZIA - «Confermo che il Veneto andrà all'election day il 20 e il 21 settembre. Finalmente il Governo è arrivato a questa sofferta decisione. Se avessero, tuttavia, accolto la proposta dei Presidenti delle Regioni, si sarebbe già votato, in un periodo sicuro dal punto di vista sanitario».

Lo annuncia il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di indire per il 20 e il 21 settembre la tornata elettorale per lo svolgimento del referendum sulla riduzione dei parlamentari e per le elezioni supplettive nei collegi uninominali 03 della Sardegna e 09 del Veneto. «Prendiamo comunque atto della decisione del Governo - conclude Zaia - e provvederò a firmare il decreto di indizione delle consultazioni regionali nei termini previsti dalla legge, la quale recita che il provvedimento venga adottato e pubblicato almeno 50 giorni prima della data fissata per l'apertura delle urne». © RIPRODUZIONE RISERVATA