VENEZIA - Con quattro giorni di anticipo rispetto al tabellone colorato diffuso venerdì scorso, la Regione del Veneto apre le vaccinazioni agli over 60 già dopodomani, giovedì 29 aprile anziché lunedì 3 maggio. Una decisione, ha spiegato il governatore Luca Zaia, motivata dal fatto che c'è disponibilità di vaccini: ieri mattina in magazzino c'erano 134.000 dosi complessive cui se ne sono aggiunte in giornata 19.000 di Moderna fresche di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati