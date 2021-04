Il commissario Figliuolo in Fvg: «Entro la settimana 2 milioni di vaccini AstraZeneca»

GEMONA DEL FRIULI - Dal 28 aprile al 1. maggio arriveranno in Italia 4,6 milioni di dosi di vaccino. Nel corso del mese di maggio, invece, saranno tra i 15 e i 17 milioni. Lo ha confermato il commissario Francesco Paolo Figliuolo in visita oggi - 26 aprile - al nuovo centro vaccinale di Gemona del Friuli, in provincia di Udine. «Entro il trimestre - ha aggiunto - sono previsti 62milioni di dosi, nel prossimo 94 milioni. Non servirà andare a cercare altri vaccini, come ad esempio il russo Sputnik. Ne avremo abbastanza».

ASTRAZENECA

Una importante rassicurazione è arrivata a proposito delle forniture (sempre a singhiozzo) del vaccino di AstraZeneca. «Ho parlato con il presidente dell'azienda farmaceutica - ha rivelato Figliuolo a Gemona - e mi ha assicurato che tra il 30 arile e il 1 maggio arriveranno 2 milioni di dosi. Entro maggio saranno almeno 2,5-2,7 milioni. Per questo possiamo utilizzare tutte le fiale che sono in giacenza nei magazzini delle Regioni».

LE AGENDE

Figliuolo ha parlato anche dell'apertura delle agende a favore dei cittadini con meno di 60 anni. «Non siamo lontani, dobbiamo prima raggiungere una massa critica di vaccinati tra gli over 65. Ci sono 12-14 regioni già a buon punto». Tra esse anche Fvg e Veneto.

IN FVG

In Friuli Venezia Giulia sono quindi attese 35-40 mila dosi di AstraZeneca già entro il 1 maggio. Contando anche gli altri vaccini, si arriverà entro fine maggio a circa 440 mila dosi.

IN VENETO

In Veneto, invece, entro il 1. maggio arriveranno circa 160mila dosi di AstraZeneca ed entro fine maggio 1.360.000 dosi di vaccino in totale.