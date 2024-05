PORDENONE - Mauro Vagaggini andrà a processo: saranno i giudici del tribunale collegiale di Pordenone a stabilire se le ipotesi d’accusa di peculato e abuso in atti d’ufficio, mosse dal pm Carmelo Barbaro, sono vere o meno. Ieri infatti l’ex presidente ed ex amministratore delegato di Atap e Sti è stato rinviato a giudizio dal gup Milena Granata. «Ci difenderemo davanti al Tribunale - ha detto con tono di voce tranquillo l’avvocato Giovanni Borgna che difende il 31enne cordenonese -, spiegheremo la nostra posizione». Il legale aveva chiesto il non luogo a procedere e, visto che la richiesta non è stata accolta dal gup, il rinvio a giudizio era scontato.



L’INCHIESTA

Le indagini, le ipotesi d’accusa, il sequestro dell’attico, gli interrogatori sono scaturiti da due esposti presentati dai vertici della società pordenonese attraverso gli avvocati Andrea Bellotto e Serena Giliberti (il primo costituitosi poi parte civile per Atap, la seconda per Sti). Una decisione presa dopo che alcuni dipendenti avevano fatto presente a Narciso Gaspardo, presidente di Atap, alcune incongruenze nella contabilità. Prima di affidarsi alla Procura, erano state fatte delle verifiche interne sulle rendicondazioni dal 2014 al 2017, quando ai vertici delle società c’era Vagaggini. E proprio al termine di questi esami contabili, all’ex presidente Atap era stata inviata una prima diffida con la quale lo si invitava a risarcire entro sette giorni, 119mila 730 euro che sarebbero stati spesi per soggiorni, pasti, associazioni sportive (anche riconducibili all’attività di rally che Vagaggini praticava), oltre a spese personali ritenute non giustificate. Per quanto riguarda la Sti spa, gli anni presi in esame eano stati nove, dal 2010 al 2019, per i rimborsi spese. Al termine di questi conteggi a Vagaggini era stato inviato un conto di 114mila 947 euro, somma che anche in questo caso sarebe stata spesa per pastim acquisto di beni, soggiorni, telepass e rimborsi ai quali l’ex presidente non aveva diritto. Diverse di queste voci sono però state giustificate in fase di indagine dallo stesso Vagaggini.



LE SEGNALAZIONI

Negli esposti presentati alla Procura, si leggono tra le altre frasi come «impoverimento e sottrazione del patrimonio immobiliare», «impiego di dipendenti per la manutenzione di auto personali» di Vagaggini o come «benefit aziendale contrastate con quanto deliberato dall’assemblea e previsto dallo statuto». Completate da dettagliati elenchi correlati da importi e date precise. Accuse che l’ex presidente ha sempre respinto.



LE IPOTESI D’ACCUSA

La Procura sostiene che Mauro Vagaggini, nelle vesti di incaricato di pubblico servizio, si sarebbe appropriato, anche distraendole, delle somme di denaro di cui aveva disponibilità per il ruolo che ricopriva (assai ridimensionate rispetto a quelle ipotizzate nei due esposti) , utilizzando dunque le risorse della società Atap per spese od operazioni non giustificate o con indicazioni generiche. Una lunga lista di spese che secondo il pm Barbaro sarebbero ingiustificate: per Atap 20mila euro per pasti, 2.848 per soggiorni, 2.289 per l’acquisto di beni o servizi, 2.372 per l’utilizzo del telepass aziendale. Stesso panorama accusatorio per la Sti spa, della quale Vagaggini era stato presidente e poi amministratore unico: anche in queesto caso la Procura gli contesta addebiti per servizi di ristorazione 10mila 990 euro, per soggiorni 243 euro, per l’acquisto di beni o servizi 21mila euro, utilizzo diel telepass aziendale2mila 823 euro, rimborsi chilometrici 31mila 958 euro.

Il 13 settembre Vagaggini comparirà davanti al Tribunale collegiale di Pordenone per la prima udienza.