SAN MARTINO DI CASTROZZA (TRENTO) - Truffa a un anziano, denunciati due uomini. A Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, un 26enne di Teramo e un 30enne di Messina sono stati denunciati in stato di libertà per una truffa ai danni di un 62enne del posto, ingannato a versare 2mila euro su carte ricaricabili a loro riconducibili.

