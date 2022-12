Trivelle in Adriatico, delegazione veneta al tavolo romano: «Coinvolgere le eccellenze italiane della ricerca»

VENEZIA - Si è riunito questa mattina presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il tavolo di confronto sul tema dell'estrazione di nuovo gas italiano in Adriatico. I ministri Gilberto Pichetto Fratin, (MASE), Adolfo Urso (MIMIT), con il viceministro Vannia Gava (MASE), hanno incontrato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e i tecnici regionali. Al centro della discussione istituzionale la necessità di approfondire le problematiche sollevate, in particolar modo quelle legate al rischio subsidenza ed ogni aspetto segnalato dalle comunità locali e dai sindaci legato all'estrazione di gas, specialmente in Alto Adriatico, con la necessità di ottenere in via prioritaria garanzie tecnico-scientifiche a tutela dell'ambiente. Il tavolo ha concordato di coinvolgere, in via preliminare, alcune eccellenze italiane nel campo della ricerca, da Leonardo a Ispra, insieme alle Università del territorio, da affiancare ai tecnici e agli studiosi nel percorso di analisi e approfondimento del tema. Il tavolo istituzionale sarà quindi affiancato anche da un tavolo prettamente tecnico, deputato a fornire strumenti e studi a carattere scientifico nell'ambito delle estrazioni di gas.