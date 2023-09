Trento. Animalisti sconfitti: il Tar decide per l'abbattimento di due lupi. Le associazioni non si arrendono: «Ricorso al Consiglio di Stato»

TRENTO - Altra sconfitta per gli animalisti: il Il Tar di Trento ha respinto le istanze cautelari presentate dalle associazioni animaliste per la rimozione tramite abbattimento di due lupi ritenuti responsabili di diverse predazioni nella zona di malga Boldera nella Lessinia trentina. Il ricorso era relativo al decreto del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Tuttavia, le associazioni non si arrendono: «Non possiamo accettare che dei lupi siano condannati a morte» fanno sapere Lav, Wwf e Lndc, che ricorreranno al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar. «Tutte le argomentazioni portate dai nostri legali sono state ignorate come anche le motivazioni del Consiglio di Stato, che avevano portato a sospendere le uccisioni già per ben due volte.