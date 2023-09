«Con la mia aquila pronto a cacciare lupi e ambientalisti». E l'Aidaa denuncia il consigliere regionale Valdegamberi

VENEZIA - L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, Aidaa, presenterà lunedì prossimo, 18 settembre, un denuncia penale alla Procura della Repubblica di Venezia contro il consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi, del gruppo misto, per la frase rilasciata sui social dove sostiene che «con la mia aquila sono pronto a cacciare lupi, orsi, rompic... e ambientalisti».

Nella denuncia - annuncia Aidaa in una nota - oltre ai reati legati alle parole pronunciate, e che sono da inquadrare come un incitamento alla violenza contro uomini e animali, ci si concentra sulla gestione e l'addestramento dell'aquila, chiedendone il sequestro, in quanto secondo Valdegamberi è preparata ad attaccare gli uomini oltre che gli animali selvatici.