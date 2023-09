Abbattimento di lupi, Trentino e Alto Adige divisi: il Tar di Bolzano ferma il prelievo di due esemplari

TRENTO/BOLZANO - In Trentino il Tar dice sì all'abbittimento di lupi, mentre in Alto Adige i giudici amministrativi dicono no.

Diversa la situazione nel vicino Trentino. Con due distinti decreti, il presidente del Tar di Trento, Fulvio Rocco, ha respinto la richiesta di sospendere l'abbattimento dei due lupi ritenuti responsabili dell'uccisione di 16 bovini e 2 asini avvenuta in località malga Bodera a Sega di Ala. I ricorsi erano stati presentati dalle associazioni animaliste. In questo caso l'Ispra aveva però ritenuto il provvedimento «coerente con il quadro normativo provinciale e comunitario».