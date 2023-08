TRENTO - Sabato 14 agosto, un cucciolo di lupo è stato trovato morto sopra la malga Bocche nel Panveggio in provincia di Trento. L'evento è stato annunciando dall'Aidaa all'interno di un esposto in procura.

«Sulle cause della morte saranno gli esiti degli esami autoptici effettuati sulla carcassa del lupetto ed affidati all'istituto di zooprofilassi del Veneto a fare chiarezza», dichiarano gli animalisti, sottolineando però che «c'è già chi parla di avvelenamento o atto di bracconaggio». «Noi prima di puntare il dito contro qualcuno aspettiamo gli esiti degli esami sul corpo del giovane lupo anche se annunciamo da subito un esposto alla procura di Trento per chiedere che anche la giustizia verifichi le cause della morte e appena disponibili faremo una richiesta di accesso agli atti», conclude Aidaa.