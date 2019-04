Tre roghi nella notte, preso piromane romeno: daspo urbano di 3 anni

di Marco Corazza

Tre incendi nella notte a Gorizia: la Polizia arresta un rumeno. La sequenza di roghi era iniziata ieri sera, lunedì 15 aprile, verso le 21.45. L'allarme è arrivato ai Vigili del fuoco che sono intervenuti in via IX Agosto e poi in corso Italia. Qui erano stati accatastati e poi incendiati dei cumuli di rifiuti nonché un bidone dell'immondizia davanti al porticato di un condominio. Evidente il dolo, che ha permesso agli investigatori della Polizia di avviare subito le ricerche.Proprio lungo via IX Agosto i poliziotti hanno fermato un 43enne romeno che aveva in tasca un accendino. Da lì le indagini si sono spostate in Questura dove sono stati visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza sparse nella città, che hanno permesso di identificare il piromane. Si tratta proprio del 43enne straniero che è stato arrestato per il. Trasferito in carcere, gli agenti stanno cercando di capire il movente dei roghi.Nel frattempo il Questore ha emesso per l'uomo il divieto di ritorno in città per 3 anni.