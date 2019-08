Traffico in tilt, raffica di incidenti in autostrada sulla Venezia-Trieste

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico congestionato, raffica di Incidenti in autostrada.Sono giornate a forte intensità di traffico, quelle estive, perché al traffico commerciale si somma quello turistico. Con flussi così elevati, è sufficiente una criticità – anche lieve – e i rallentamenti si trasformano in congestioni vere e proprie. Nella giornata di oggi – mercoledì 28 agosto – il fenomeno si è verificato in più punti della rete gestita da Autovie, con incolonnamenti che si sono creati e dissolti fin dal mattino su entrambe le direttrici di marcia dell’autostrada A4. Attualmente (ore 16,30) il traffico è piuttosto congestionato fra il bivio A4/A23 e Latisana in direzione Venezia a causa di un principio di incendio che ha interessato un camion (nessuna conseguenza per l’autista) in transito sulla corsia di marcia fra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Rapido l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme, mentre i soccorsi meccanici sono in arrivo per rimuovere il veicolo incendiato. Di lieve entità e senza feriti anche il sinistro avvenuto nel primo pomeriggio fra Latisana e Portogruaro che ha visto coinvolte due autovetture. Circolazione rallentata fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, per traffico intenso e, in direzione opposta tra il bivio A4/A23 e Latisana.