Traffico e spaccio di droga: banda criminale sgominata, 17 arresti

TRIESTE - Smantellato gruppo criminale dedito al: la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri di Trieste hanno eseguito oggi 17 arresti, nell’ambito dell’operazione denominata. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, guidata dal Procuratore Capohanno portato, nel corso della giornata del 16 ottobre, all’arresto di, ai quali si sommano le 6 persone tratte in arresto in flagranza di reato, in occasione dei riscontri effettuati a supporto della complessiva manovra investigativa ed altre 4 deferite in stato di libertà. Per 9 degli indagati è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere e per i rimanenti 8 quella degli arresti domiciliari. Le indagini hanno avuto: un gruppo di tre indagati residenti a Trieste importava nel capoluogo giuliano grossi quantitativi di hashish e cocaina distribuendoli sul mercato locale a clienti di assoluta fiducia. Successivamente, sono stati raccolti decisivi riscontri utili a delineare una struttura ben organizzata finalizzata sia al traffico che allo smercio al minuto di droga.I principali canali di approvvigionamento sono stati individuati in Lombardia,, dove vivono e operano alcuni soggetti, prevalentemente gravati da precedenti specifici, che si sono occupati di reperire lo stupefacente per i sodali triestini. Alcuni tra gli indagati residenti presso il capoluogo lombardo, anche in ragione della loro origine,, i quali, a loro volta, hanno fornito ulteriori quantità di hashish e cocaina convogliati nella città di Trieste e destinati a selezionati e fidati clienti. Il gruppo di campani, che vedeva ingli attori più attivi nella ricerca dello stupefacente da portare e spacciare a Trieste, ormai da tempo residenti nel capoluogo giuliano, hanno così avviato, nel tempo, la fiorente attività illecita, intrecciando ulteriori rapporti illeciti con altri indagati operanti nella Venezia Giulia dai quali, in caso di bisogno, venivano recuperati quantitativi di cocaina necessaria per le esigenze di spaccio contingenti.Nel corso delle indagini snonché oltre 200 grammi di cocaina. Inoltre è stato documentato continuo smercio di hashish e cocaina operato a Trieste. In particolare, sono stati individuati, le staffette, coloro i quali hanno organizzato i carichi di stupefacente, oltre a quanti si sono dedicati allo smercio al minuto. La droga, una volta giunta a Trieste, veniva stoccata in un appartamento sito in via dei Leo, non direttamente riconducibile agli indagati, mentre le quantità occorrenti per lo spaccio corrente venivano custodite presso abitazioni in via Lorenzetti ed in piazzale De Gasperi.