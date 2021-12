A teatro per le feste di Natale tra circo, danza, prosa e spettacoli per i più piccoli

Teatro e danza, arti circensi e favole per famiglie, concerti tra classica, jazz e gospel. Il periodo natalizio propone una concentrazione di eventi che si allunga verso il capodanno 2022. La programmazione coordinata dal circuito Arteven si estende su scala regionale (info www.myarteven.it. Nel pomeriggio di Santo Stefano, Molino Rosenkranz propone Il carretto delle fiabe a Bassano del Grappa (Vi) e la Compagnia Teatrale Mattioli un Natale a suon di hip hop a Este (Pd), Febo Teatro inscena Le sorellastre a Badia Polesine (Ro).

Il 27 dicembre la Brass Christmas Crazy Band invade Piazza della Repubblica a Cavarzere (Ve), mentre il 28 sono in cartellone due gospel: a Rosolina, in Polesine, con il Cake & Pipe Gospel Choir e a Noventa Vicentina (Vi) con il 7th Note Gospel Lab. Il 29 dicembre la Brass Christmas Crazy Band è ad Adria (Ro) e il 30 l'ensemble Alchimie Musicali si esibisce a Thiene (Vi).



SUMMERTIME PER AVIS

Domenica 26 dicembre alle 18 torna al Gran Teatro Geox di Padova il tradizionale concerto di Natale del Summertime Choir. Oltre cento, tra musicisti, cantanti e ballerini, si daranno appuntamento per Smile for Avis, evento dedicato all'associazione dei donatori di sangue di Padova in occasione dei 70 anni dalla fondazione. Tornare a sorridere anche sotto la mascherina: è il tema del concerto della formazione padovana diretta da Walter Ferrulli. Special guest David Dam da The Voice of Holland. Info su www.natalesummertime.com.

DEL MONACO E VERDI

Intenso il programma del Teatro Mario Del Monaco di Treviso nei giorni delle feste. Il 27 dicembre la compagnia Naturalis Labor porta in scena il tango, coniugato con le invenzioni sceniche e drammaturgiche di Luciano Padovani. Tango Gala - Tango y musica rivela al pubblico tenerezza, desiderio e passione, con la musica dal vivo interpretata dal Cuarteto Tipico Tango Spleen. Il 29 dicembre Il gruffalò di Fondazione Aida, spettacolo fatto di canzoni, Il 30 dicembre gala di danza. Protagonisti i giovani de Il Balletto -Gruppo Junior Veneto diretto da Susanna Plaino e di Venezia Balletto Junior diretto da Sabrina Massignani. Al Teatro Verdi di Padova si festeggia invece la sera dell'ultimo dell'anno con La Traviata. In cartellone il 29 e il 31 dicembre, lo spettacolo allestito per la regia di Ivan Stefanutti vede nel cast Simone Piazzola, Michela Bregantin, Andreina Drago, Emanuele Giannino, Francesco Toso, William Corrò, Michele Zanchi, Roberto Capovilla, Giovanni Bertoldi e Giuseppe Nicodemo. Info www.teatrostabileveneto.it.



MESTRE DANZA E FIABE

L'incanto delle coreografie de Lo Schiaccianoci nell'interpretazione del Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev apre, il 30 dicembre, il cartellone delle feste al Teatro Toniolo di Mestre). Spazio al teatro anche per l'ultimo dell'anno: il 31 dicembre alle 21.30 il sipario si apre su La Piccola bottega degli orrori con Giampiero Ingrassia, Fabio Canino e Belia Martin diretti da Piero Di Biasio (in scena anche 1 e 2 gennaio).