Questione Tav, anche a Nordest una grande manifestazione per il sì

Dopo la manifestazione dello scorso 10 novembre, che ha fatto scendere in piazza Castello a Torino oltre 30mila persone a favore della Tav, un analogo evento verrà organizzato anche nel NordEst. Lo annuncia Mino Giachino, il promotore della petizione sì Tav che ha raggiunto le 80mila adesioni su Change.org. «Il Comitato si Tav di Verona - spiega l'ex sottosegretario ai Trasporti - ha chiesto collaborazione a Silavoro, la nostra associazione, per organizzare una manifestazione nel Nord Est. La richiesta, così come le adesioni sempre più numerose alla petizione, dimostrano che per gli italiani credono nelle infrastrutture e nella loro capacità di far crescere il Paese attraverso l'aumento delle esportazioni, del turismo, della logistica e del lavoro».



Per Giachino, è «la conferma che la maggioranza silenziosa degli italiani scesa in piazza a Torino vuole spingere la crescita della nostra economia e del lavoro attraverso le infrastrutture di trasporto che generano aumento del Pil. Mi auguro una risposta urgente di Governo e Parlamento».

