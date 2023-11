Suicidio assistito, arriva il parere dell'Avvocatura dello Stato: «La competenza non è delle Regioni»

VENEZIA - Suicidio medicalmente assistito: mentre in 5. Commissione Sanità e Sociale del consiglio regionale del Veneto sono in corso le audizioni sulla proposta di legge di iniziativa popolare, è arrivato il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, parere inviato sia al Veneto che al Friuli Venezia Giulia: la competenza non è regionale, approvare la legge proposta dell'associazione Coscioni espone a impugnazioni davanti alla Corte Costituzionale.