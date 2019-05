Maltempo, Zaia chiede lo stato di emergenza nazionale per l'agricoltura

PADOVA - «Penso che sia fondamentale, giunti a questo punto, che si apra uno stato di emergenza nazionale per l'agricoltura». Lo ha detto oggi 20 maggio a Padova il governatore del Veneto, Luca Zaia, commentando il maltempo degli ultimi giorni a margine di un incontro con i vigili del fuoco. «L'agricoltura - ha aggiunto Zaia - sta pagando pesantemente questa partita, che non si risolverà con un raggio di sole. Ormai la primavera se n'è andata, vuol dire che per orticole, colture a pieno campo, frutticole e vigneti si mette a repentaglio la produzione». Zaia ha ricordato che «l'allerta idrogeologica c'è, anche perché lo stato di emergenza che ho firmato qualche settimana fa è aperto. I cittadini segnalino alle amministrazioni i danni, poi cercheremo di raccogliere tutto in un dossier unico».

