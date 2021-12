Costringevano i figli a pregare anche di notte e a non andare a scuola: arrestate 5 donne della setta ​Neu Christen

BOLZANO - Cinque donne sono state arrestate in val Aurina: le donne facevano parte di una setta svizzera di nuovi cristiani e avrebbero costretto i figli a pregare, anche di notte, e a non andare a scuola. Tre delle arrestate sono parenti e sono residenti nella zona di Campo Tures, in cella anche sacerdotessa e sua figlia, come spiega il quotidiano Alto Adige. La setta è chiamata "Neu Christen". Le cinque sono accusate di maltrattamenti e vessazioni nei confronti di due figli, uno dei quali minorenne, di una delle arrestate, che venivano costretti a riti e preghiere fino allo sfinimento.