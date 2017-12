Il diploma magistrale non basta, a rischio tremila docenti in Veneto

di Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindacati sono preoccupati e stanno chiedendo a gran voce. Se così non fosse lesi ritroveranno con. Sono i posti ora occupati da. Un titolo di studio che dal 2002 non era più sufficiente per poter insegnare, in quanto era richiesta la. Questi maestri se ne sono stati tranquilli per anni e ad un tratto hanno iniziato a presentare ricorsi affinché venisse consentito loro di lavorare.Nel 2014 un decreto del Presidente della Repubblica aveva riconosciuto il valore abilitante del titolo magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002. I giudici, in via cautelare, hanno dato l'ok all'inserimento dei maestri nelle graduatorie ad esaurimento. Si parla di cinquecento maestri nel Veneziano, ottocento nella provincia di Treviso e via di seguito fino a superare soglia tremila in tutto il Veneto. Ora che, tutti questi maestri dovranno abbandonare l'incarico., talvolta di ruolo, che non potranno nemmeno essere sostituiti da supplenti. Perché in Veneto non ci sono più insegnanti delle scuole primarie nelle graduatorie...