ROVERETO (TRENTO) - Il Consiglio comunale di Rovereto dice no al progetto per l'uscita dell'autostrada Valdastico A31 a sud del capoluogo lagarino. Nella notte il Consiglio, con 23 voti a favore e uno contrario, ha approvato una mozione che appoggia la richiesta dei comitati "No Valdastico" contenuta in una petizione che ha già raccolto più di 2.000 firme. Unico voto contrario quello del consigliere leghista. La proposta di innesto dell'A31 a Rovereto sud era stata formulata dalla giunta provinciale guidata da Maurizio Fugatti.

