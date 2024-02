Mart di Rovereto, la poltrona di Sgarbi (ora presidente) traballa. L'interrogazione di Coppola: «Dubbi sull'autorevolezza»

TRENTO - La consigliera di Verdi e Sinistra, Lucia Coppola, ha presentato una interrogazione al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. L'interrogazione arriva dopo che, una recente intervista di un giornalista di Report al critico d'arte e presidente del Mart di Rovereto, Vittorio Sgarbi, si è conclusa tra urla e insulti.

Coppola ha chiesto a Fugatti se ritenga opportuno, per il decoro del Museo e della Provincia e tenuto conto del sentire di tanti cittadini, riconfermare il critico d'arte alla guida del Mart di Rovereto. Fugatti - sottolinea una nota del Consiglio provinciale di Trento - ha spiegato che l'attuale presidente del Mart rientra tra gli enti i cui organi vanno rinnovati entro metà marzo. Sono state raccolte le candidature degli interessati, ha affermato Fugatti in Consiglio provinciale, ricordando l'iter che si seguirà.

Coppola ha risposto di non aver nulla da dire sulla competenza del critico, ha posto invece dei dubbi sull'autorevolezza

Ha citato la presa di posizione dell'Antitrust che ha indicato incompatibile il ruolo di sottosegretario con le 16 cariche istituzionali che ricopre il critico, per non parlare delle conferenze a pagamento per cui ha già incassato 300.000 euro. In riferimento a un articolo nel quale il critico esprimeva la propria disponibilità a rimanere alla guida del Mart, la consigliera si è augurata che «si valuti la competenza, ma anche che la figura istituzionale sia adeguata a ricoprire questo genere di ruolo».