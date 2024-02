Vittorio Sgarbi, l'Antitrust: «Attività incompatibili con ruolo nel governo». Il testo del provvedimento che ha portato alle dimissioni

Alla fine è stato lui a lasciare. Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario alla Cultura.

Nel farlo ha ringraziato la presidente del Consiglio Meloni «che non mi ha chiesto niente». E pesare è una lettera dell'Antitrust il cui provvedimento recita: «Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati», in violazione della Legge Frattini sul conflitto di interesse.

Il provvedimento dell'Antitrust

È quanto si legge nel testo del provvedimento dell'Antitrust, a seguito del quale Sgarbi ha presentato le dimissioni da sottosegretario. L'Antitrust precisa che l'elemento della occasionalità delle attività svolte da Sgarbi, evidenziato nelle memorie difensive, è «del tutto incompatibile con la realizzazione e il mantenimento di una stabile organizzazione di persone e mezzi il cui fine unico è quello di organizzare, gestire e realizzare gli interventi del Prof. Sgarbi dietro corrispettivo».

Sgarbi: «Mi dimetto da sottosegretario alla Cultura con effetto immediato, ho ricevuto una lettera dall'Antitrust»

I ruoli incompatibili

L'Autorità cita in particolare il ruolo nell'organizzazione delle partecipazioni di Sgarbi agli eventi ritenute incompatibili con la carica di governo, delle due società Ars e Hestia, «anche sotto il profilo della gestione dei rapporti patrimoniali» con Sgarbi, ricordando che socio e amministratore unico di Ars è Antonino Ippolito, collaboratore storico di Sgarbi e suo attuale capo segreteria al Ministero, mentre socia e amministratrice unica di Hestia è Sabrina Colle, compagna di Sgarbi. «Il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici - si legge ancora nel testo - non può, di fatto, essere svuotato di contenuto mediante una indefinita sommatoria di attività che, anche là dove ritenute singolarmente consentite, nel loro insieme difettino dei requisiti dell'occasionalità e della temporaneità, comportando una rilevante sottrazione di tempo e di risorse intellettuali al perseguimento degli interessi sottesi alla carica di governo».

«Con riguardo alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it» - infine - l'Antitrust ha disposto «la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità». «Si deve rilevare - scrive l'Autorità - che, come dichiarato dalla Parte e verificato dall'Autorità in corso di istruttoria, l'attività di vendita in questione non è più in essere e la relativa sezione del sito risulta essere non più online. Pertanto, si deve ritenere che la condotta in esame sia cessata».