Terza corsia, aperto il primo viadotto sul Tagliamento

TRIESTE - È stato aperto al traffico il primo viadotto sul fiume Tagliamento lungo la A4: alle 12 i primi veicoli provenienti da Trieste e diretti a Venezia sono transitati sul manufatto che rappresenta l'opera principale del terzo lotto della terza corsia. Lo annuncia Autovie Venete. Da domenica prossima 16 dicembre - quando i lavori saranno completati anche nell'altra carreggiata - sull'infrastruttura potranno circolare anche i mezzi in direzione Udine e Trieste. Un «successo», secondo il presidente della concessionaria, Maurizio Castagna: «Non si tratta di un risultato scontato - spiega - nella realizzazione di opere di questa caratura, complesse dal punto di vista tecnico, progettuale e ambientale, le difficoltà ci sono sempre e solo lavorando in stretta sinergia, con impegno e professionalità, possono essere superate».



Il viadotto - sottolinea Autovie - è stato aperto al traffico a tempi record, in 379 giorni: era il 24 novembre 2017 quando fu posata la prima pietra. In questi ultimi giorni sono stati posati e fissati i giunti sulla soletta dell'infrastruttura, installate le barriere fonoassorbenti e posizionati i new jersey centrali che separano le carreggiate. E dalle 21 di ieri, quando è stata chiusa l'autostrada nel tratto tra l'interconnessione A4/A28 e lo svincolo di Latisana, fino alle 12 di oggi hanno operato 36 bilici per raccordare vecchia e nuova carreggiata e quindi pareggiare la quota altimetrica di entrambi i sedimi stradali, in modo tale che i veicoli potessero viaggiare su sei chilometri di nuovo asfalto. Nei prossimi giorni - aggiunge la Concessionaria - proseguiranno i lavori di pavimentazione nei nuovi tratti di raccordo in direzione Trieste e verranno spostati i new jersey. L'operazione richiederà una settimana. Dalle 21 di sabato 15 alle 8 di domenica 16 dicembre sono previste altre chiusure dell'A4. Alla riapertura, sul nuovo viadotto si potrà viaggiare su entrambi i sensi di marcia. La circolazione, nei prossimi mesi, sarà ancora a doppio senso. Diventerà a tre corsie quando l'altro viadotto, in fase di costruzione, verrà completato, presumibilmente entro fine 2019.

