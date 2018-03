Vacanze pasquali da bollino rosso in autostrada, ecco come muoversi

di P.T.

FRIULI e VENETO -in arrivo e arrivano anche le previsioni sulautostradale sulla rete ditra il Veneto e il Friuli. Ecco come muoversi per non finire in coda. Per il 2018 c'è anche una novità: dal primo aprile, infatti, i mezzi pesanti diretti in Slovenia dovranno dotarsi di DarsGo, un apparato per il pagamento automatico del pedaggio.Per il lungo fine settimana di Pasqua è previsto un incremento del traffico. I transiti si presentano sostenuti oggi, mercoledì 28 marzo, sia in A57 Tangenziale di, in entrambe le direzioni, sia in A4,Trieste, sempre in entrambe le direzioni.Viabilità da bollino giallo, quindi, che si riproporrà anche domani, giovedì 29 e pure venerdì 30 marzo, lungo la, in entrambe le direzioni e in A4, sempre in entrambe le direzioni, con possibilio rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste. Vigilia di Pasqua, sabato 31 marzo, all’insegna di traffico sostenuto in A4, direzione Trieste, mentre la domenica di Pasqua, il primo aprile, sarà decisamente tranquilla. Possibili code e qualche rallentamento potranno verificarsi lunedì 2 aprile, festività di, principalmente alla barriera di Trieste Lisert in entrata.I transiti, però, saranno elevati anche sul resto dell’A4 in direzione Venezia. I maggiori flussi di traffico, da bollino rosso, si registreranno al termine delle vacanze con la ripresa della mobilità commerciale. Traffico intenso è previsto per martedì 3 aprile, lungo la A4, direzione Venezia e in A23 sul trattoTarvisio, in direzione Palmanova. Bollino rosso anche per mercoledì 4, con le stesse criticità del giorno prima, lungo la A4, direzione Venezia e in A23, direzione Palmanova.I mezzi pesanti non potranno circolare: venerdì 30 marzo, dalle 14 alle 22, sabato 31 marzo dalle 9 alle 16, domenica primo aprile dalle 9 alle 22, lunedì 2 aprile dalle 9 alle 22, e martedì 3 aprile dalle 9 alle 14.Quest’anno Pasqua porta una novità per la circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade slovene: dal primo aprile, in Slovenia, per i veicoli pesanti che superano le 3 tonnellate e mezzo, cambiano le modalità di pagamento del pedaggio. Contante, carte di pagamento e carte Dars andranno in pensione e i mezzi pesanti usufruiranno del sistema free flow, ovvero flusso libero, cioè senza barriere.Non più stop ai caselli, dunque, ma un viaggio più veloce, comodo e sicuro. L’autostrada slovena nei 618 chilometri di lunghezza è stata divisa in 125 sezioni dotate di portali per il pagamento del; i veicoli pesanti dovranno avere a bordo una speciale unità, simile al, chiamata DarsGo. Il costo del pedaggio sarà addebitato automaticamente in base alla distanza percorsa e alla classe di emissione euro. I mezzi superiori alle 3 tonnellate e mezza dovranno registrarsi sul sito www.darsgo.si per ricevere un’unità DarsGo al costo di 10 euro che consentirà poi la fatturazione del pedaggio.