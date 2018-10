Pesce scaduto: blitz della Guardia Costiera di Venezia. Multe per 25mila euro

Oltre 2 tonnellate di prodotti ittici sono state sequestrate in Lombardia dalla Guardia Costiera di Venezia, per mancata tracciabilità, prodotto scaduto e mancato rispetto delle procedure di controllo Haccp, con sanzioni per oltre 25.000 euro. L'operazione è stata coordinata dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia, in collaborazione con il personale del settore veterinario delle Aziende sanitarie locali, alla filiera ittica nelle province di Brescia, Bergamo e in Val Camonica. Sono stati controllati due ristoranti e tre grossisti. Nel complesso le multe elevate sono state 13.



La maggior parte del prodotto ittico irregolare, che è stato posto sotto sequestro, ha riguardato un grossista nel bresciano. L'attività del Centro di controllo area pesca ha giurisdizione sotto la Direzione Marittima di Venezia, che comprende tutto il Veneto e le provincie lombarde di Bergamo, Brescia e Mantova.

