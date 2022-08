Talk sul Prosecco e vendemmia notturna con Grappoli di Luna nel Vittoriese Il programma E l'Enpa raccoglie a San Pietro

TREVISO - Venerdì 9 settembre a Cozzuolo di Vittorio Veneto si ripete l'evento della vendemmia notturna alla Vigna di Sarah. L'imprenditrice Sarah Dei Tos, vignaiola per vocazione e ideatrice della manifestazione, ha lavorato per anni per trasformare l'agricoltura delle sue tenute verso il biologico «come unica strada percorribile per rispettare la sostenibilità del territorio» spiega. Seguendo questa filosofia nascono i suoi vini e allo stesso modo "Grappoli di Luna", unica vendemmia notturna sulle colline del Prosecco, che vuole essere una festa per celebrare uno stile di vita legato alla natura. La serata inizierà alle 18 con un evento enogastronomico; a seguire un talk su "Le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco. Monasteri, abbazie, vignetici eroici". Dalle 20 la vera e propria Vendemmia Notturna, per proseguire dalle 20:30 con la cena e musica dal vivo. Prezzo per la partecipazione all'intera serata è di 100 euro a persona.

Per l'Enpa

Altra tradizionale raccolta dell’uva si svolgerà domenica 11 settembre, dalle 9 alle 16 nella tenuta di San Pietro di Feletto: è l’11ª edizione della Vendemmia Solidale, Festa e Beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore, è stata ideata con la locale sezione dell’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali. Il ricavato della manifestazione servirà per acquistare la strumentazione diagnostica del nuovo ambulatorio sociale di Ponzano Veneto che sarà allestito all’interno di un piccolo prefabbricato fornito all’Enpa dalla locale sezione Ana, Associazione Nazionale Alpini.