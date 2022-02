Passo Rolle, seggiovia con 4 sciatori bloccata dal vento in quota: evacuati

TRENTO - I militari della Stazioni Sagf di Passo Rolle con la collaborazione di personale della Scuola Alpina di Predazzo ieri, 7 febbraio, hanno effettuato un'evacuazione impianti presso il comprensorio sciistico di Passo Rolle a seguito di un guasto alla seggiovia, rimasta bloccata per forti raffiche di vento in quota. I militari della Guardia di Finanza sono rapidamente intervenuti a seguito della richiesta d'intervento da parte del gestore degli impianti ed hanno evacuato quattro sciatori rimasti bloccati sulla seggiovia per circa un'ora. Nonostante le avversità meteorologiche dovute al forte vento in quota, gli sciatori sono stati portati a terra e messi in sicurezza, senza necessità dell'intervento dei sanitari.

APPROFONDIMENTI TRENTINO Scialpinisti bloccati sulla seggiovia del Rolle per il vento: salvati...

Successivamente, sono stati accompagnati alla partenza degli impianti in quanto la pista è stata chiusa per motivi precauzionali. L'attività rientra nelle cosiddette manovre organizzate in cui il personale del Sagf è chiamato a operare non solo come «polizia di montagna» ma anche come «soccorritore alpino» per garantire un servizio di sicurezza, tra l'altro, agli impianti sciistici frequentati ogni stagione da migliaia di sciatori.