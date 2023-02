Tragedia sfiorata a Piancavallo, bambino di sei anni scivola dalla seggiova. Salvo dopo un volo di 5 metri e mezzo

AVIANO - Un bambino di sei anni, di nazionalità polacca, è scivolato da un'altezza di 5 metri e mezzo dalla seggiovia Casere a Piancavallo. L'incidente si è verificato verso le 13.45 di oggi, venerdì 10 febbraio, nella località sciistica pordenonese. Il piccolo era insieme alla sorella maggiore e doveva raggiungere la sommità della pista (azzurra). Probabilmente si è seduto male e a una ventina di metri dall'impianto di risalita è precipitato nel vuoto.

Soccorso dai carabinieri sciatori della stazione di Aviano, piangeva spaventato ma non aveva lesioni. E' stato sistemato sulla barella e accompagnato con la motoslitta dell'Arma fino al presidio in cui si trova la guardia medica di Piacavallo. Contemporaneamente è stato allertato l'elisoccorso regionale. Il piccolo si è salvato, ma in via precauzionale è stato trasportato per accertamenti all'ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine.