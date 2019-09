Chiude il Passante direzione Padova, e sulla rete A4-A28-A23 tornano i Tutor

VENEZIA - Il Passante di Mestre rimarrà chiuso in direzione Milano dalle 22 di venerdì 27 settembre alle 6 di lunedì 30 settembre: il traffico proveniente dalla A4 sarà deviato a Quarto d'Altino sulla carreggiata ovest della Tangenziale di Mestre attraverso l'uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia est. Regolare invece il traffico in direzione Trieste. Lo rende noto Autovie Venete: si tratta - si legge nella nota - «di un intervento pianificato da Concessioni Autostradali Venete S.p.A. per questo fine settimana in direzione Milano, mentre nel prossimo week end la direzione interessata sarà quella per Trieste

ATTENZIONE, TORNANO I TUTOR SULLA A4, A28 e A23

Primo passo verso la riattivazione dei tutor sulla rete autostradale di Autovie Venete: nella notte tra martedì e mercoledì scorsi è stata effettuata la misurazione certificata delle distanze tra un portale e l'altro (11 in totale) installati nelle diverse tratte di A4, A28 e A23. Lo annuncia Autovie Venete, spiegando che i tutor saranno riattivati «entro una decina di giorni». La misurazione - spiega Autovie - «è un'attività necessaria perché consente di conoscere perfettamente la distanza tra 2 postazioni consecutive ed è proprio in base a quella, e al tempo che ogni veicolo impiega a percorrerla, che si determina la velocità media nel tratto». Per le misurazioni sono stati impiegati due mezzi, attrezzati di odometri in grado di assicurare un margine di errore nella lunghezza della tratta sempre inferiore allo 0,3%.

