Si lancia con il parapendio da 2600 metri: fa un infarto, precipita e muore

TRENTO - Un pilota di parapendio di 59 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, 29 settembre, dopo essere precipitato ad una quota di circa 2600 metri in località Col Rodella, probabilmente in seguito ad un arresto cardiaco, ma non è da escludere che quest'ultimo sia stato invece causato dal successivo trauma. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.40 da parte di una persona che ha assistito all'incidente. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto dunque l'intervento dell'elicottero Aiut Alpin, mentre due soccorritori della stazione Alta Val di Fassa hanno raggiunto la zona dell'incidente via terra. L'elicottero ha quindi sbarcato il Tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria poco distante dall'uomo, per il quale purtroppo non c'era più nulla da fare. La vittima è un turista polacco.



Non si è trattato dell'unico incidente odierno ad aver coinvolto un parapendio: sempre sul Col Rodella, intorno alla stessa ora, un altro pilota è stato avvistato mentre lanciava la vela d'emergenza. La Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata da altri piloti presenti e ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo tuttavia, atterrato grazie al paracadute d'emergenza fra le piante del bosco sottostante, è riuscito a rimettersi in piedi tornando illeso e in autonomia a Canazei.