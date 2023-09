Meduno. Precipita con il parapendio da 20 metri: se la cava con molteplici ferite

MEDUNO (PORDENONE) - Una persona è caduta con un parapendio da circa 20 metri rimanendo ferita. È successo oggi, martedì 26 settembre, a Casera Valinis, territorio comunale di Meduno.

Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso, mentre sono stati attivati anche i volontari del soccorso alpino Cnsas.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona caduta che è stata poi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, con politraumi, stabile.