Faccia a faccia con l'orso M49: «Era a pochi metri, ti passa la voglia di ridere»

BOLZANO - Un escursionista scappato oltre un mese fa da un recinto in Trentino , nei pressi della gola Bletterbach in Alto Adige. Come racconta l'uomo di 64 anni al quotidiano di lingua tedesca Dolomiten, l'incontro è avvenuto lungo un sentiero poco battuto nella zona Butterloch. «», dice l'altoatesino al quotidiano. Il plantigrado - prosegue - era ad una trentina di metri di distanza e faceva versi minacciosi. L'escursionista - racconta - ha iniziato ad arretrare cantando e fischiando. Ad un certo punto M49 ha proseguito per la sua strada.