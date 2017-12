Un anno di notizie con il Gazzettino.it. Ecco la classifica delle più lette del 2017 /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiude questo 2017 e la redazione del Gazzettino.it vuole proporre ai lettori ladelle notizie più lette dell'anno. Ce ne sono davvero per tutti i gusti, da quelle sostanziali per il Nordest, come il Referendum del Veneto o l'attentato sventato a Rialto, o l'azienda padovana che cercava 70 dipendenti senza riuscire a trovarli, passando per quelle che fanno da termometro della società in cui stiamo vivendo - una su tutte i vergognosi applausi al suicida a Jesolo - fino a quelle leggere, come il commento di Corona sul giro di vecchiette. Ma guardate voi stessi...