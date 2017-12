Ingegneri e operai, l'azienda cerca 70 dipendenti, nessuno si presenta

di Eva Franceschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Cercano lavoratori offrendo, ma non ne trovano: succede alladell'alta padovana esperta nella, che da mesi attende risposte positive dalle agenzie interinali del territorio.Peccato che queste risposte non arrivino: in tempo di crisi, e con una disoccupazione giovanile che ha toccato livelli senza precedenti nella storia dell'Italia dal dopoguerra, un'azienda strutturata e solida come la Carraro di Campodarsego. E non stiamo parlando di contratti a tempo determinato o part-time: «Offriamo un coche fa riferimento al contratto nazionale del settore metalmeccanico, con una», spiega la responsabile Relazioni esterne, Liliana Carraro. Incredula, di fronte all'impossibilità di agenzie interinali ed enti di formazione, di fornire le figure professionali di cui necessita.: cercanomeccanici progettisti,meccanici disegnatori,addetti alle lavorazioni meccaniche, alla carpenteria, al controllo qualità del prodotto e periti elettrici e elettromeccanici...