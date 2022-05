A Nordest in bici, la guida del Gazzettino: le più belle piste ciclabili di Veneto, Friuli VG e Trentino Alto Adige

È evidente che negli ultimi anni, è aumentato il bisogno da parte del cittadino, di cercare sempre più spesso un senso di libertà, di sentire la necessità di allontanarsi da una vita troppo caotica e quotidianamente stressante, cercando soprattutto nei fine settimana, la tranquillità e la spensieratezza, che oggi per molti diventa sinonimo di una bella passeggiata in bicicletta.

La bici d'altronde, rappresenta sempre di più uno stile di vita che tiene insieme fattori diversi ma fondamentali per la nostra esistenza, soprattutto in una fase pandemica: il benessere psico fisico, lo stare all'aria aperta, il rispetto per l'ambiente e per il prossimo.

Anche per questi motivi, oggi esce con il Gazzettino all'interno della collana le Guide dell'Estate, il primo volume a colori, dei tre previsti, dal titolo Guida alle più belle piste ciclabili in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ediciclo Editore), al prezzo di 7,90 euro più il quotidiano.

Autore del volume, lo scrittore veneziano Alberto Fiorin che da oltre trent'anni percorre il mondo a piedi e in bicicletta. Fiorin ci presenta non solo una serie di itinerari presenti nel Triveneto, ma anche i beni culturali e ambientali che questi percorsi attraversano.

La Guida è composta da 31 percorsi di diversa lunghezza (da un minimo di 17 km a un massimo di 117 Km) e risulta adatta sia per le famiglie che per i ciclisti più esigenti e allenati. Questi itinerari, tutti emozionanti, attraversano città d'arte (Treviso, Udine, Vicenza, Trieste, Padova, Bressanone, Bassano del Grappa, Grado, Aquileia) ma pure parchi e riserve naturali ricche di biodiversità (parco dei Colli Euganei, parco del Sile, le Dolomiti Unesco) o corrono lungo straordinari ecosistemi fluviali (Brenta, Sile, Adige, Tagliamento, Po, Drava) oppure utilizzano tracciati di ferrovie dismesse (Calalzo-Cortina, Cortina-Dobbiaco, Tarvisio-Resiutta, Vicenza-Noventa Vicentina).

Per ogni itinerario, nella Guida troviamo una cartina del percorso, i principali luoghi da visitare ma anche dati importanti per l'escursionista che si presta a intraprendere il percorso ciclabile: località di partenza e arrivo, lunghezza e condizioni del percorso, dislivello, fondo stradale e stazioni ferroviarie di riferimento.