BAONE - Entrambi “pizzicati” al volante sotto l’effetto dell’alcol, ma entrambi assolti. I due automobilisti, difesi dall’avvocatodel foro di Padova, in sede dibattimentale sono riusciti a dimostrare di essere stati sottoposti all’alcoltest in ritardo rispetto all’ora dell’incidente causato, per l’accusa, perché sbronzi alla guida.Il risultato dell’etilometro o del prelievo ematico è basato sulla formula della curva di Widmark. La concentrazione di alcol ha un andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, per poi assumere un andamento decrescente nelle ore successive, dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, riportandosi a livello basale. In questi due casi gli alcoltest sono stati effettuati anche a tre ore dall’incidente stradale, rendendo la prova inutilizzabile.Il 2 giugno di tre anni fa intorno alle 22 in zona Piove di Sacco , uno straniero di 49 anni al volante di unaha perso il controllo del mezzo uscendo di strada. Sul posto, circa mezz’ora più tardi, sono intervenuti i carabinieri che non hanno trovato il conducente perchè già trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Qui, quasi alle due di notte, è stato sottoposto a un prelievo di sangue. Gli esami di laboratorio hanno riscontrato, a tre ore dall’incidente, un tasso alcolemico di 2 grammi di alcol per litro di sangue (tre vole il limite consentito per legge). L’automobilista si è così trovato prima indagato e poi imputato per guida in stato di ebrezza.Ma, durante il processo, è emerso come il prelievo non sia stato autorizzato dal paziente e soprattutto sia stato effettuato molto lontano nel tempo dalla fuoriuscita autonoma di strada a cui non ha assistito alcun testimone.La seconda assoluzione con la formula perchè il fatto non sussiste, questa volta davanti al giudice del Tribunale monocratico di Rovigo, è stata incassata da un 32enne residente a Baone.Il giovane automobilista, il 16 giugno del 2022, poco prima delle 23 ha perso il controllo della sua Mini One uscendo di strada e terminando la sua corsa in un fossato in via Croci. E anche in questo secondo caso l’errato iter procedurale ha consentito al guidatore di essere assolto. Infatti, una volta trasportato al pronto soccorso, è stato sottoposto al conseguente prelievo ematico all’una di notte. Il risultato è stato di 1,85 grammi per litro di sangue, ma la prova è diventata inutilizzabile.