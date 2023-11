Torna Miss Italia, al concorso di bellezza due venete e due friulane

SALSOMAGGIORE - L'ultima volta di Miss Italia a Salsomaggiore, ed era il 41° anno di finalissima nella cittadina termale parmense, fu nel 2010. Conducevano Milly Carlucci e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, a vincere fu la tatuata (ché all'epoca i tatuaggi facevano notizia) Francesca Testasecca, a incoronarla davanti a quasi sei milioni di telespettatori su RaiUno Sophia Loren. Poi ci furono dodici anni di migrazioni: Montecatini, Jesolo, Roma, Venezia. E la Rai che, tranne l'eccezione per gli ottant'anni del concorso, nel frattempo aveva spento i riflettori. Quest'anno pareva che sarebbe tornata la diretta tv, era stata perfino individuata la data, venerdì 8 settembre, poi, e non si è capito né il perché né il percome, è saltato tutto. O meglio, è saltata la diretta, ma non il concorso. Così, stasera, con la conduzione di Jo Squillo, si conoscerà la nuova reginetta. E a metterle la corona sul capo sarà, a sorpresa, Vittorio Sgarbi.

A sorpresa perché la notizia dell'indagine per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte aveva portato a escludere il sottosegretario alla Cultura dalla presidenza del concorso. «Noi lo stiamo aspettando, io dico che per il 99% Vittorio Sgarbi ci sarà», aveva detto nei giorni la patròn di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Ieri la conferma: sarà il noto critico d'arte a presiedere la giuria di Miss Italia 2023.



IL RITORNO

Come ai tempi di Enzo Mirigliani, quando per una settimana intera l'Italia stava incollata alla tv e non si perdeva una sfilata delle concorrenti, tutte in costumino, tacco e numero identificativo sul petto così da facilitare la ricerca della "ragazza della porta accanto", Salsomaggiore ha dunque ritrovato le miss. La finale del concorso sarà di nuovo dalla cittadina termale emiliana. Certo, rispetto a tre lustri fa è un altro mondo. Ma è anche un altro concorso. «Il più democratico del mondo», dice, orgogliosa, Patrizia Mirigliani: nessun limite di altezza né di taglia, visto che è dal 2011 che Miss Italia valorizza anche le ragazze curvy. E poi l'età allungata ai 30 anni. E il costume abolito dal 2021, quando la finale si fece a Venezia. Del resto siamo a novembre, osserva Mirigliani, il body adesso sarebbe fuori stagione, meglio far sfilare le ragazze in abiti da sera e in tenuta casual. «Sul palco - dice - devono brillare i talenti».



DAL NORDEST

Le ragazze annuiscono. «La bellezza conta, ma conta anche tanto altro: la personalità, il carisma, l'umiltà, la gentilezza», dice Jenny Ferino, 19 anni martedì prossimo, arrivata a Salsomaggiore con la fascia regionale di Miss Friuli Venezia Giulia. Dice le cose che dicevano le finaliste di vent'anni fa, quando gli smartphone non esistevano, figuriamoci i social e i nuovi mestieri come le influencer: «È stato mio papà a spingermi, io non volevo perché ho paura del giudizio della gente, mia mamma e mia sorella mi hanno convinto: tanto i commenti ci saranno lo stesso». Segretaria, ha un sogno: «Diventare attrice. E Miss Italia può essere il trampolino di lancio».

Luna Mariasole Meneguzzo, 24 anni, vicentina di Brendole, in finale con la fascia di Miss Veneto, il concorso non l'aveva mai considerato. «Me ne ha parlato Anna Tosoni, la Miss Sorriso dell'anno scorso. Abbiamo lavorato assieme lo scorso aprile per un servizio di moda poi pubblicato su Vogue. E mi ha convinto». Luna Mariasole è una specie di dottor Jekyll e Mr. Hyde in gonnella: canta e studia Medicina. «All'Università di Cipro perché per una vicenda che non è mai stata chiarita, pur iscritta al test per accedere alla facoltà a Verona, il mio posto per fare l'esame non è saltato fuori. Avevo due possibilità: perdere un anno per (ri)fare il test o andare all'estero. Ho scelto Cipro». Sarebbe una buona testimonial per la Regione Veneto che battaglia con il ministero per abolire il numero chiuso a Medicina: «Sbagliatissimo, anche perché comunque poi c'è una selezione naturale». Ma con Miss Italia che c'azzecca una cantante e futura internista? «Spero che sia un trampolino di lancio come cantante. E poi è un concorso storico, un simbolo dell'Italia». Dal Nordest anche Vittoria Gasparin "Miss Veneto +" e Lisa Piran "Miss Friuli Venezia Giulia +", che hanno convinto la giuria (Vera Slepoj, Ida Galati, Roberto Emanuelli) alle prefinali.

In mancanza della diretta, la finale di oggi (dalle 17 alle 20) non avrà il televoto, decideranno i soli giurati in sala: i giornalisti Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani, la modella Giulia Salemi. E il presidente Vittorio Sgarbi.