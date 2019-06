LEGGI ANCHE

«Ci sono stati anche momenti nei quali sembrava che saltasse tutto, però il risultato è arrivato. Noi siamo già partiti per i Giochi, non si arriva con un dossier così se non si è già partiti». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta l'assegnazione al tandem Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026. «Con Conte - aggiunge - abbiamo parlato tante volte insieme, ci siamo incontrati, anche nei momenti difficili, perchè questa candidatura ha avuto anche momenti complicati, ma noi abbiamo tenuto il punto e il risultato è arrivato».



«L'ambizione di un politico è scrivere pagine di storia e nel nostro piccolo oggi lo abbiamo fatto. Per uno che fa politica è una bella soddisfazione». Sono le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti che si dice «orgoglioso perché so che in Italia stanno festeggiando in tanti e questo Paese ha bisogno di questo tipo di orgoglio e risultati. Nello sport ci siamo riusciti, speriamo che si riesca a fare anche in altre cose». A chi domanda se da questa vittoria possa nascere una collaborazione diversa tra la nuova Sport e Salute e il Coni, Giorgetti risponde: «Ma sì, sono percorsi. Qui ci siamo arrivati dopo un anno, là ci vorrà forse qualche mese in più ma alla fine lavorando insieme i problemi si risolvono. Poi nelle prossime settimane vedrete che ci saranno altre importanti e positive novità anche per quanto riguarda il finanziamento del sistema sportivo nazionale. Siamo sulla strada giusta, speriamo di continuare così». Poi aggiunge rivolgendosi ai cronisti: «Voi avete ricamato sulla rivalità storica tra me e Malagò, ora non saprete cosa scrivere. Stasera festeggiamo sulle note degli Abba, ho visto che ci ha provato la sindaca di Stoccolma ma non ha funzionato...».

La combinazione tra dinamismo della metropoli e fascino delle Dolomiti è stata vincente e ha aperto la porta del successo alla candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi e le(6-22 febbraio e 6-15 marzo). Un progetto che punta sulla sostenibilità, con costi stimati per 1.3 miliardi di euro (400 milioni a carico del Cio), con ricadute economiche positive sul Pil per 2.3 miliardi secondo uno studio de La Sapienza, con possibilità di ricavi fino a 3 miliardi di euro secondo un'analisi della Bocconi. I Giochi saranno spalmati su quattro 'cluster' fra Lombardia, Veneto e le province di Trento e Bolzano: Milano, Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. La cerimonia di apertura davanti agli 80 mila spettatori di San Siro sarebbe la più partecipata nella storia dei Giochi invernali insieme a Pechino 2022.