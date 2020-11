Meteo, arriva il grande freddo: temperature in picchiata e neve fino in pianura. Occhio al "cuscino padano" e al ciclone "​Venezia Low"

Le previsioni meteo per il Nordest e il resto d'Italia. La prossima settimana il meteo cambia. Le previsioni de ilmeteo.it per la settimana 30 novembre-venerdì 4 parlano di una massa d'aria molto fredda già da lunedì 30 novembre. Col passare dei giorni un ciclone raggiungerà l'Italia portando tante piogge e soprattutto la neve fino in pianura.

Il grande freddo sta arrivando dall'Europa centro-orientale verso il nostro Paese a partire da domenica 29, con effetti che potrebbero essere addirittura dirompenti poi da lunedì 30. Come spesso avviene con questo tipo di configurazioni, il freddo entrerebbe con prepotenza dalla Porta della Bora, dilagando sulla Pianura Padana e su parte del Centro. Le temperature sono attese in picchiata, fin sotto lo zero di notte e comunque sotto i 10 gradi di giorno (quantomeno al Nord), con clima che diverrà dunque pienamente invernale quasi ovunque. Si formerà insomma quello che viene chiamato in gergo tecnico "cuscino padano", per indicare il freddo intenso presente nei bassi strati, dove l'aria fredda, più pesante, tenderà a ristagnare.

Martedì 1° dicembre

Primo giorno dell'inverno meteorologico, ci aspettiamo un aumento dell'instabilità al Centro Sud, con la possibilità di qualche rovescio specie sui settori tirrenici.

Tra la sera e la giornata di mercoledì 2

Le condizioni meteo sono attese in deciso peggioramento: il minimo depressionario si approfondirà ulteriormente dapprima sul mar Tirreno, per poi passare al medio- alto Adriatico. Potrebbe quindi formarsi la cosiddetta Venezia Low, un ciclone di maltempo in grado di portare tante piogge sulle regioni centro meridionali e al Nord Est. Attenzione perché visto il calo delle temperature non si esclude che la neve possa far la sua comparsa fin sulle pianure ( o comunque a quote collinari) tra Veneto e Romagna.

Dalla notte di giovedì 3 e soprattutto nel corso di venerdì 4

Una nuova depressione sospinta da correnti polari potrebbe irrompere sull'Italia, portando nevicate fin sulle pianure del Nordovest. Ma dove neviherà al 90%? Segnatevi queste città: fiocchi di neve a Cuneo, Torino, Varese, Milano, Bergamo e quote molto basse sulla Liguria.

