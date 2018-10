Arrivato il maltempo: vento, pioggia e temperature giù a Nordest

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una mattinata nel complesso soleggiata a Nordest (solo con anche qualche nebbia lungo il Po e nelle valli del Centro Italia), la situazione meteorologica è andata rapidamente peggiorando sul versante orientale della Penisola già dalle prime ore del pomeriggio, per la parte più avanzata del fronte instabile: i primi forti acquazzoni hanno interessato il Friuli, il medio-alto Veneto (a partire da Venezia dove è andche grandinato per una decina di minuti), poi la Romagna e il centro Italia, con ancora rovesci e locali temporali.Il crollo delle temperature di oltre 10 gradi rispetto a ieriEntro sera piogge dalla Romagna fino a Puglia e Campania, localmente moderate o forti a ridosso dei rilievi di Abruzzo e Molise, dove non si esclude anche la formazione di temporali in estensione al versante tirrenico tra basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Qualche pioggia potrà altresì interessare i settori pedemontani di Lombardia centro-occidentale e Piemonte, in particolare a ridosso dei rilievi di Torinese e Cuneese.L'aria fredda che affluirà con il transito del vortice in quota, favorirà un brusco e repentino calo termico a partire dalle regioni adriatiche, con il ritorno di nevicate anche sotto i 1.500 metri di quota specie sui rilievi.- L’arrivo della prima bora autunnale, ed in particolare l’intensificarsi delle raffiche intorno alle 13 - 13.30 di oggi, ha causato problemi a velisti esperti, sorpresi da raffiche che hanno raggiunto per alcuni minuti i 75 km/h. Il soccorso più impegnativo è avvenuto alla foce del Timavo. I giovani della squadra agonistica di una, da alcune ore in mare per i loro allenamenti quotidiani, sono stati sorpresi dalle raffiche più violente di bora; un laser, piccola unità di circa 4,50 metri, ha rotto il proprio albero e nel tentativo di portare soccorso due ragazzi delle barche più vicine hanno scuffiato e sono finiti in mare. Gli allenatori, che seguivano l’attività dei velisti da un gommone, hanno prontamente avvisato la sala operativa della, che decideva l’intervento di un mezzo della Guardia Costiera di Monfalcone, il più vicino alla zona dell’incidente. I due ragazzi venivano soccorsi e accompagnati a terra, dove era arrivata anche un’ambulanza del servizio 118. I sanitari hanno verificato le condizioni dei due ragazzi, che non hanno fortunatamente avuto bisogno di cure di alcun tipo.GRADO - Nei pressi di Grado la Guardia Costiera ha prestato soccorso ad un natante a vela di nove metri, con cinque persone a bordo, due anziani e tre bambini, sorpreso oltre che dalle raffiche di vento anche da un’improvvisa grandinata. L’unità, fatta scarrocciare dal vento, si è incagliata a poche centinaia di metri dalla marina di porto S. Vito