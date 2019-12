Weekend con piogge e neve e da lunedì migliora: Natale col bel tempo

VENEZIA - Previsioni meteo in Veneto, Friuli e Trentino. Da oggi iniziano tre giorni di intenso maltempo, accompagnati da venti via via più forti. Ben tre perturbazioni si abbatteranno sull'Italia secondo il sito www.ilmeteo.it.

Piogge abbondanti sono attese nell'alto Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. La neve cadrà copiosa sopra i 1000-1200 metri. Il weekend sarà altrettanto perturbato, ma oltre alle piogge che saranno talvolta intense, si aggiungerà il vento che domenica soffierà con raffiche fino a 120-130 km/h.

La giornata di domani, sabato 21, partirà subito con piogge abbondanti sul Nordest ma il tutto tenderà a cessare nel pomeriggio quando è attesa un'effimera pausa più asciutta.

Dal pomeriggio/sera di domenica il tempo comincerà a migliorare grazie all'aumento graduale della pressione. Da lunedì 23 e poi per il periodo natalizio (dalla vigilia fino a domenica 29) l'alta pressione tornerà a conquistare tutta l'Italia favorendo giornate ampiamente soleggiate, ma con un clima via via più freddo.

