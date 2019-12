Meteo Liguria,fiumi esonadti e sfollato. A Genova voli dirottati. Allerta arancione nel Lazio

Maltempo, è allerta rossa in Liguria dove si attende una perturbazione molto intensa, e le scuole oggi sono rimaste chiuse. Nel frattempo si è staccata una frana del Pavese. «Quella che sta per iniziare è un'allerta molto significativa legata ad una perturbazione molto intensa che interesserà la Liguria per tutta la giornata. Per questo, la nostra raccomandazione è di osservare la massima prudenza». Lo afferma in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme all'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Rieti, nuova allerta meteo sul Reatino per venti forti

Caos treni sulla Roma-Napoli: alta velocità in tilt per un guasto. Rabbia pendolari a Termini



Esonda torrente nel sanremese e alberi su Aurelia.

Napoli: parchi e cimiteri chiusi.

Scuole chiuse in molti comuni. Scuole chiuse a Genova. Scuole chiuse anche in tutti i comuni della città metropolitana di Genova che si trovano in allerta rossa. Vacanze natalizie anticipate, quindi, per molti studenti liguri. Oggi sarebbe stato l’ultimo giorno di lezioni. Il comune di genova ha disposto anche la chiusura dei sottopassi. Scuole chiuse nei comuni del golfo del Tigullio. Scuole chiuse a Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Chiavari, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia. A Zoagli le scuole saranno aperte fino alle 11 e a Carasco fino alle 11.30. Scuole chiuse anche nell'Alessandrino. ​Scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Alessandria in seguito alla allerta arancione per il maltempo.



Nove voli dirottati da Genova. Sono nove in totale, al momento, i voli in arrivo a Genova dirottati su altre città a causa dell'allerta rossa. Tra i voli che non sono riusciti ad arrivare nel capoluogo ligure anche un Airbus della Lufthansa proveniente da Francoforte con a bordo numerosi croceristi. Il pilota ha sorvolato per circa per 40 minuti il porto genovese e ha poi provato l'atterraggio da Ponente virando verso Varazze ma alla fine ha dovuto desistere ed ha cambiato rotta dirigendo verso Malpensa. Altri voli sono stati fatti atterrare a Torino e a Pisa. Tre, invece, i voli in partenza diretti a Roma e a Amsterdam che sono stati cancellati.

Strade chiuse nel savonese. Tre strade provinciali colpitè da frane, una delle quali ha costretto alla chiusura temporanea della strada, una grande buca sul'asfalto, alberi pericolanti: è questo un primo bilancio del maltempo che ha imperversato sulla provincia di Savona. Dalla provinciale 8 a Calvisio e la Sp6 a Casanova Lerrone sono temporaneamente interdette ma secondo i tecnici tutto dovrebbe «tornare a breve alla normalità». A Plodio si è originata una buca sulla sp11, causando alcuni rallentamenti al traffico, mentre un albero pericolante minaccia una casa a Giusvalla. Problemi anche a Urbe: chiusa la sp40 a Vara Inferiore per una frana che ha costretto allo stop della viabilità.

Frana a Balduccio, 10 famiglie evacuate. Il maltempo che sta colpendo la Liguria e in particolare il ponente della Regione ha provocato una frana nel pomeriggio a Badalucco, nell'entroterra imperiese. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Dieci famiglie risultano evacuate perché isolate, secondo quanto comunicato da Regione Liguria. Lo smottamento ha investito una strada comunale in località Regione Poggio, nessuna abitazione è stata direttamente coinvolta. Sempre a causa delle forti piogge nell'imperiese si è inoltre riattivata la frana di Rezzo.

Lazio, da stasera allerta arancione. «Il Centro Funzionale Regionale ha adottato l'avviso di criticità con indicazione che dalla tarda serata di oggi venerdì 20 dicembre e per le successive 24/36 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica e idraulica codice arancione su: Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica e idraulica codice giallo su: Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma. Inoltre è stata adottata una fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di allerta. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto». Così in una nota la Protezione Civile del Lazio.